День памяти и скорби в Керчи

Керчане помнят. Как проходит День памяти и скорби.

22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объявления войны напали на западную границу Советского Союза. Несмотря на давность событий, этот день помнит вся страна. Помнит и поминает.

Читайте: Керчане провели памятную акцию

Сегодня в Керчи начались мероприятия, посвященные печальной дате. С утра представители ветеранских организаций возложили цветы к Вечному огню в Сквере Славы. Без слов, без возгласов. Лишь с памятью и скорбью.

Традиционный траурный митинг и солдатский привал пройдут сегодня в Сквере Летчиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.