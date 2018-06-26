Керчане, помогите выбрать название для рыбного фестиваля: как и где оставлять свое предложение

Администрация Керчи решила предложить керчанам выбрать название и логотип для гастрономического фестиваля, который будет проходить в рамках празднования Дня рыбака. Где оставить свое предложение, чтобы его заметили?

Сегодня на официальной странице Керченской администрации в Facebook опубликовали запись о голосовании. Керчанам предстоит выбрать логотип для будущего фестиваля и придумать к нему название. Либо предложить свой логотип.

«Администрация города предлагает керчанам совместно подобрать название гастрономическому фестивалю. Уважаемые жители города, как вы думаете – какое название лучше всего подойдет керченскому фестивалю рыбной кухни? Делитесь своим мнением в комментариях! Предложения принимаются до конца недели (до 1 июля). Также голосуйте за логотип фестиваля (предварительная версия от администрации города: «Пантикапа: рыбный путь».

Читайте: Как отметят День рыбака в Керчи

По договоренности с Керченской администрацией сайт КерчьИНФО принимает предложения от керчан. Вы можете оставлять свои варианты названия и логотипа в комментариях к записи в любой из наших официальных групп в социальной сети. Можно прокомментировать данную статью на сайте или прислать свой ответ на нашу почту admin@kerchinfo.com

Все предложения будут предоставлены в Администрацию до 1 июля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.