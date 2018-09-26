Керчане помогли найти пропавшего без вести мужчину

Как сообщалось ранее, 58-летний керчанин — Леонид КУЗМИН, 2 сентября 2018 года покинул свое местожительство, а с 15 сентября перестал отвечать на телефонные звонки.

За помощью в розыске пропавшего обратилась супруга гражданина.

На поиски Леонида Кузмина были ориентированы наряды полиции и общественность.

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Благодаря бдительности и отзывчивости горожан местонахождение керчанина установлено, противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские выражают благодарность керчанам за активную гражданскую позицию и помощь в поиске пропавшего.

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