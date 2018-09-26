Керчане помогли найти пропавшего без вести мужчину

Как сообщалось ранее, 58-летний керчанин — Леонид КУЗМИН, 2 сентября 2018 года покинул свое местожительство, а с 15 сентября перестал отвечать на телефонные звонки.
За помощью в розыске пропавшего обратилась супруга гражданина.
На поиски Леонида Кузмина были ориентированы наряды полиции и общественность.
Читайте: Розыск: Полиция разыскивает без вести пропавшего Косолапова Владимира
Благодаря бдительности и отзывчивости горожан местонахождение керчанина установлено, противоправных действий в отношении него совершено не было.
Полицейские выражают благодарность керчанам за активную гражданскую позицию и помощь в поиске пропавшего.