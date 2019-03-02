Вопреки санкциям: итальянский журналист приехал в Керчь (ФОТО)

Массимо ЭККЛИ побывал на крупной конференции, прокатился по Крымскому мосту и познакомился с «Сообществом итальянцев Крыма».

26 февраля 2019 года в здании судомеханического техникума состоялось торжественное открытие VII Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», посвященной 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков.

Уже третий год в работе конференции принимает участие сын фронтового журналиста Сергея БОРЗЕНКО. По приглашению Алексея Сергеевича в этом году мероприятие посетил итальянский журналист и переводчик Массимо ЭККЛИ. Он представил свою замечательную работу под названием «Советские партизаны в Италии».

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Конечно же, прибывший в Керчь Массимо ЭККЛИ не мог упустить возможности познакомиться с местным сообществом итальянцев Крыма «Черкио». На следующий день после конференции состоялась их неофициальная встреча, которая проходила в дружеской обстановке с национальными угощениями и настоящим итальянским кофе в гостях у руководителя сообщества Джулии ДЖАКЕТТИ-БОЙКО.

За трапезой итальянцы познакомились и обсудили интересующие их вопросы.

Массимо ЭККЛИ рассказал, что он успешно преподает итальянский язык в России. Считая своим преимуществом филологическое образование, изучает и переводит архивные записи. Еще будучи ребенком, он узнал о могиле советского воина у озера Гарда недалеко от Вероны. Заинтригованный ЭККЛИ начал собственное исследование, обнаружив в официальных источниках крайне мало информации на эту тему. Итогом работы стала книга «Советские партизаны в Италии».

Важно отметить, что Массимо ЭККЛИ не поддерживает санкции против Крыма и России.

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Джулия ДЖАКЕТТИ-БОЙКО подарила гостю свою книгу «Итальянцы Крыма. Истории и судьбы», в которой рассказывается о судьбах итальянцев, находящихся на территории России, со времен Российской империи до наших дней и причинах итальянской эмиграции. Книга также содержит воспоминания участников тех событий.

Керчане познакомились с итальянским переводчиком и журналистом