Керчане празднуют Международный день защиты детей

Сегодня, 1 июня, во всемирный праздник детей, в Керчи проходят интересные мероприятия.
Так, в центре города состоялось шествие творческих коллективов. Ребята, наряженные в разноцветные костюмы, прошли по набережной города.
После праздничного шествия начался творческий концерт. Своими умениями собравшихся жителей и гостей города радовали танцевальные, вокальные и инструментальные коллективы города.
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Праздничному настроению способствует и погода. Керчане гуляют семьями и веселыми компаниями.
Присоединяйтесь и вы к народным гуляниям!