Керчане празднуют Международный день защиты детей

Сегодня, 1 июня, во всемирный праздник детей, в Керчи проходят интересные мероприятия.

Так, в центре города состоялось шествие творческих коллективов. Ребята, наряженные в разноцветные костюмы, прошли по набережной города.

После праздничного шествия начался творческий концерт. Своими умениями собравшихся жителей и гостей города радовали танцевальные, вокальные и инструментальные коллективы города.

Читайте: Полицейские Керчи поздравили детей с праздником

Праздничному настроению способствует и погода. Керчане гуляют семьями и веселыми компаниями.

Присоединяйтесь и вы к народным гуляниям!

Международный день защиты детей в Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.