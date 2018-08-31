Керчане предлагают «КП Аршинцево» расширить штат дворников

Керчане жалуются на мусор в районе остановки «Дружба».

В редакцию сайта КерчьИНФО обратились жители, которые не довольны работой сотрудников МУП МОГОК «КП Аршинцево»:

«Предлагаю им расширить штат дворников, которые должны каждое утро убирать территории района и снабдить их необходимым оборудованием. На фото остановка «Дружба».

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Рядом с остановкой образовалась свалка мусора, предположительно ее могли оставить стихийные торговцы. Однако не только в этом проблема. Вся территория вне тротуарных дорожек завалена мусором — окурки, пластик, полиэтилен и прочее.

Керчане обращаются к управляющей компании с просьбой добросовестно выполнять свою работу.

А стихийными торговцами должен заняться муниципальный контроль. Очевидно, что недавние рейды вовсе не напугали предпринимателей.

Свалка мусора на Дружбе

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