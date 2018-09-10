Керчане приняли участие в «Гонке героев»

В Крыму прошла настоящая «Гонка героев», которая собрала всех любителей экстрима, спорта и ЗОЖ. Это соревнования с достаточно сложной полосой препятствий и элементами боевых действий.

Керчане не остались в стороне и тоже приняли участие в этом экстремальном забеге. Не сложно догадаться, что участников переполняют эмоции. Об этом они пишут на своих страницах в социальных сетях.

«Наш взвод «Грифоны» с девизом «Вижу цель — не вижу препятствий» преодолел за 122 минуты трассу в 11 км и 25 препятствий с элементами боевых действий, которые разработаны для уникальных тренировок спецподразделений Армии России» — пишет Анна КЕРН.

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Керчанка пишет, что рамках соревнования им нужно было карабкаться по канатам, кольцам, проползать под танками, под колючей проволокой, дышать дымом из шашек, при этом двигаясь в крутую гору примерно 5 км. Пролезть между покрышками, по альпинистским доскам, через заборы с перилами, барьеры из брёвен, через вертикальные стены с канатами…

Каждый из команды преодолел свой страх и приложил максимум усилий, чтобы финишировать!

«Грязные, мокрые, но счастливые» — пишут в социальных сетях участники мероприятия.

Стойкие и энергичные керчане, переполненные гордостью за себя и свою команду, уверены, что будут участвовать в «Гонке героев» и в следующем году, а также благодарят всех участников и организаторов мероприятия.

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