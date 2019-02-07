Керчане приняли участие в слете «Союза городов-героев»

Очередной слет представителей городов-героев прошел в Новороссийске. Об этом сообщается на официальном сайте Керченского городского совета.

Керчь представляли депутаты горсовета Федор КОЗЛОВ и Павел ШПЕХТ.

Участники 24-го слета обсудили важный проект Федерального закона «О статусе городов-героев в РФ». По итогам круглого стола, проведенного представителями городов-участников слета, была подписана резолюция в поддержку проекта рассматриваемого федерального закона. Со стороны Керчи подпись под резолюцией поставил председатель ветеранской организации Федор КОЗЛОВ.

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Глава муниципального образования города Новороссийск Игорь ДЬЯЧЕНКО подчеркнул, что, хотя подчас расстояние между городами превышает тысячи километров, но это не мешает близости по духу, единству и – самое важное – преданности и любви к своему Отечеству, своему городу, укреплению и развитию патриотического воспитания.