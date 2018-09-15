Керчане приняли участие в турнире по единоборствам «Воин Боспора» (ФОТО)

В Керчи состоялся турнир по единоборствам «Воин Боспора».

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки», которой находится на территории стадиона имени 50-летия Октября, состоялся традиционный турнир по единоборствам «Воин Боспора».

К участию в турнире приглашены спортсмены не только из Керчи и Крыма, но и из всей России.

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По словам одного из организаторов турнира, президента Федерации единоборств имени Георгия Победоносца Игоря СТРАШКО, соревнования проходят по нескольким направлениям: кикбоксингу, тайскому боксу, смешанным боевым искусствам и другим единоборствам.

Итоги турнира будут подведены 16 сентября.

«На турнире присутствует много людей. Спортсмены уже распределены по категориям. Однако, я думаю, что сегодня мы проведем все бои, а к завтрашнему утру будут подведены только итоги».

Турнир проходит по разным возрастным категориям. И, пока одни спортсмены соревнуются, другие ждут своей очереди, чтобы выйти на ринг и показать свои силы.

Керчане приняли участие в турнире по единоборствам «Воин Боспора»

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