Керчане привезли медали с чемпионата по плаванию

Керченские спортсмены приняли участие в X Чемпионате России по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс». Соревнования прошли в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края.

Чемпионат проходил в акватории Черного моря на территории пляжа Всероссийского детского центра «Смена», который является базой подготовки сборных команд России по плаванию на открытой воде.

На старт вышло 107 спортсменов из 32 городов России, Италии и Белоруссии, представляющих 17 клубов Федерации плавания «Мастерс».

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Республика Крым была представлена тремя керчанами: руководителем «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» Сергеем БИХОВЕЦ (в категории 50-54 года), тренером по плаванию бассейна «Дельфин» АО «Санатория Крым – Москва» Ниной БУЛГАКОВОЙ (в категории 35-39 лет) и Александром ГОРБАТКОВЫМ (в категории 50-54 года).

Наши земляки в упорной борьбе показали высокие результаты. Так, Сергей БИХОВЕЦ стал абсолютным Чемпионом России, Нина БУЛГАКОВА заняла 2 место в своей возрастной группе, а Александр ГОРБАТКОВ завоевал 3 место в своей возрастной группе.

Поздравляем спортсменов!

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