Керчане привезли медали с Чемпионата по плаванию

Керчане привезли медали с Чемпионата по плаванию

Команда пловцов из Керчи приняла участие в Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в ластах. Соревнование состоялось в период с 3 по 6 июня в Таганроге.

На чемпионате наш город представила команда пловцов бассейна «Дельфин» санатория «Москва-Крым» в составе:

  • Никита ПАЛАГУТА ;
  • Данил БОРОВИКОВ;
  • Владимир ВОЛОДИН;
  • Егор НИМЕНОК;
  • София ЯКИМЕНКО;
  • Виолетта КРУТИЙ.

В результате борьбы со спортсменами из Таганрога, Ростова, Кропоткина, Сочи и Воронежа керченские спорстмены достигли высоких результатов.

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Так, у Софии ЯКИМЕНКО 1 золотая и 2 серебряных медали, Никита ПАЛАГУТА  выиграл бронзу на 100-метровке кролем и выполнил 1 взрослый разряд,  Егор НИМЕНОК привез бронзу на 100 метров кроль в классических ластах, Данил БОРОВИКОВ и Владимир ВОЛОДИН выполнили норматив 1 юношеского разряда, Виолетта КРУТИЙ- норматив 2 юношеского.

Тренер Нина БУЛГАКОВА  довольна выступлением своих воспитанников: все выступили уверенно, без нарушений и дисквалификаций, ребята попробовали себя в эстафете, впервые преодолели дистанцию 50 метров ныряние.

Редакция сайта КерчьИНФО желает дальнейших побед всем спортсменам!

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