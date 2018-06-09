Керчане привезли медали с Чемпионата по плаванию

Команда пловцов из Керчи приняла участие в Чемпионате и Первенстве Ростовской области по плаванию в ластах. Соревнование состоялось в период с 3 по 6 июня в Таганроге.

На чемпионате наш город представила команда пловцов бассейна «Дельфин» санатория «Москва-Крым» в составе:

Никита ПАЛАГУТА ;

Данил БОРОВИКОВ;

Владимир ВОЛОДИН;

Егор НИМЕНОК;

София ЯКИМЕНКО;

Виолетта КРУТИЙ.

В результате борьбы со спортсменами из Таганрога, Ростова, Кропоткина, Сочи и Воронежа керченские спорстмены достигли высоких результатов.

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Так, у Софии ЯКИМЕНКО 1 золотая и 2 серебряных медали, Никита ПАЛАГУТА выиграл бронзу на 100-метровке кролем и выполнил 1 взрослый разряд, Егор НИМЕНОК привез бронзу на 100 метров кроль в классических ластах, Данил БОРОВИКОВ и Владимир ВОЛОДИН выполнили норматив 1 юношеского разряда, Виолетта КРУТИЙ- норматив 2 юношеского.

Тренер Нина БУЛГАКОВА довольна выступлением своих воспитанников: все выступили уверенно, без нарушений и дисквалификаций, ребята попробовали себя в эстафете, впервые преодолели дистанцию 50 метров ныряние.

Редакция сайта КерчьИНФО желает дальнейших побед всем спортсменам!

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