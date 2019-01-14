Юные керчане привезли награды с соревнований по плаванию (ФОТО)

В городе Кропоткин Краснодарского края 10-13 января состоялись соревнования по плаванию в ластах «Рождественские старты». Соревнования традиционно собрали участников из Кропоткина, Ростовской области, Новороссийска, Сочи и города Керчи.

В этом году соревнования посвящены прекрасной дате «30 лет подводному спорту в городе Кропоткин». В бассейне «Буревестник» наши ребята достойно выступили и поборолись за награды.

12-летняя Виолетта КРУТИЙ из школы № 19 завоевала в сложной борьбе 2 бронзовые медали на дистанциях 100 и 200 метров кролем в классических ластах и выполнила норматив 2 взрослого разряда.14-летняя Евгения ВАСИЛЬЧЕНКО из гимназии № 1 — дебютант соревнований. Она выполнила норматив 2 взрослого разряда и получила диплом «Лучший спортсмен Краснодарского края». А 17-летний студент ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» Никита ПАЛАГУТА, признанный «Лучшим спортсменом Краснодарского края», выполнил норматив 1 взрослого разряда.

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Награждали ребят главный судья соревнований, судья международной категории Евгений ГРИГОРЬЕВ и заслуженный мастер спорта, неоднократный рекордсмен России Николай РЕЗНИКОВ.

Федерация подводного спорта выражает огромную благодарность всем тем, кто имеет отношение к данным соревнованиям и качественной подготовке спортсменов.

Керчане достойно сразились с соревнованиях по плаванию