Керчане продолжают праздновать наступление нового года на главной площади города

Керчане вновь вышли на главную площадь города, чтобы продолжить веселье. Журналисты КерчьИНФО побывали на площади имени В. И. Ленина и сделали для наших читателей небольшой фотоотчёт.

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На данный момент на площадь приходит всё больше и больше людей. Керчане приходят целыми семьями чтобы вдоволь повеселиться.

Многие уже пустились в пляс вместе со своими детьми.

КерчьИНФО напоминает, что на Рождество для керчан и гостей города будет обширная праздничная программа, которая начнётся в 13:00.