Керчане продолжают праздновать наступление нового года на главной площади города

Керчане продолжают праздновать наступление нового года на главной площади города

Керчане вновь вышли на главную площадь города, чтобы продолжить веселье. Журналисты КерчьИНФО побывали на площади имени В. И. Ленина и сделали для наших читателей небольшой фотоотчёт.

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На данный момент на площадь приходит всё больше и больше людей. Керчане приходят целыми семьями чтобы вдоволь повеселиться.

Многие уже пустились в пляс вместе со своими детьми.

КерчьИНФО напоминает, что на Рождество для керчан и гостей города будет обширная праздничная программа, которая начнётся в 13:00.

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