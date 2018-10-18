Керчане продолжают приносить свечи и цветы к зданию колледжа

Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за ситуацией. У здания колледжа собираются скорбящие.

С наступлением темноты, когда звуки сирен уже не пугают жителей Керчи, в городе повисла атмосфера скорби и горя. Люди начали приносит свечи и цветы к месту происшествия.

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Многие не сдерживали слез. Даже те, чьи семьи не коснулась эта беда. На самом деле, ужасная трагедия навсегда осталась в сердце каждого керчанина.

Никто не мог подумать, что такое могло произойти здесь — в городе, который и так повидал не мало горестных событий за свою большую историю. Дата — 17.10. 2018 — высечена горькими слезами и кровью в истории самого древнего города России.

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