Керчане продолжают скорбеть о погибших в керченской трагедии (ФОТО)

Керчане нескончаемым потоком несут цветы, свечи и игрушки к мемориалу памяти жертв керченской трагедии.
У подножия мемориала лежит огромное количество живых и искусственных цветов. В траурных рамках стоят фотографии погибших мальчишек и девчонок, а также преподавателей Керченского политехнического колледжа.
Читайте: Занятия в Керченском политехническом колледже возобновятся в понедельник
Люди, возложив цветы и отдав дань памяти жертвам бойни в образовательном учреждении, не расходятся, а продолжают скорбеть у мемориала.
Керчь в трауре, Крым приспустил флаги, скорбит вся Россия…
Завтра в 10:00 на площади Ленина состоится прощание с погибшими.