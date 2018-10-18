Керчане продолжают скорбеть о погибших в керченской трагедии (ФОТО)

Керчане нескончаемым потоком несут цветы, свечи и игрушки к мемориалу памяти жертв керченской трагедии.

У подножия мемориала лежит огромное количество живых и искусственных цветов. В траурных рамках стоят фотографии погибших мальчишек и девчонок, а также преподавателей Керченского политехнического колледжа.

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Люди, возложив цветы и отдав дань памяти жертвам бойни в образовательном учреждении, не расходятся, а продолжают скорбеть у мемориала.

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Завтра в 10:00 на площади Ленина состоится прощание с погибшими.

Керчане продолжают скорбеть о погибших в керченской трагедии

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