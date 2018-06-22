Керчане провели памятную акцию

Сегодня в 4 часа утра керчане провели акцию, посвященную Дню памяти и скорби. Мероприятие состоялось на вершине горы Митридат у Обелиска Славы.
День памяти и скорби — памятный день, который ежегодно отмечается в России, Белоруссии и на Украине 22 июня в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны.
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В годовщину памятной даты керчане собрались у мемориала, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны солдат. Здесь они зажгли свечи.
Фото: Елена Дергачева