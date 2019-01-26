Керчане радуются улучшениям на улицах города (ФОТО)

Не только негативные отзывы о состоянии городских улиц приходят в адрес КерчьИНФО. Керчане с удовольствием и радостью делятся фотографиями положительных изменений в благоустройстве городских улиц и дворов.

«Немного о приятном, на мой взгляд. Так уже надоела грязь в городе, ямы, сваленные в кучу и разбросанные повсюду поваленные деревья, ветки, что когда видишь нечто иное, направленное на восстановление, улучшение, то душа радуется», — пишет керчанка.

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Жительница Керчи прислала фото ямочного ремонта по улице Кирова, в районе библиотеки Некрасова и высадку цветов в вазоны по улице Сморжевского.

Хочется верить, что таких фотографий будет все больше, и скоро весь город будет сиять чистотой и ухоженностью, и радовать глаз горожан.

Керчане радуются улучшениям на улицах города (ФОТО)