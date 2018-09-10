Керчане самостоятельно устраняют последствия урагана и готовятся к новым ветрам

После урагана керчане не дождались помощи от управляющей компании и самостоятельно устраняют последствия.

Вчера во дворе дома № 6 по улице Мирошника, керчане не дождались помощи от управляющей компании и решили самостоятельно убрать последствия урагана. Спилили обломанные ветки, которые могли в любой момент упасть на тротуар и придомовую дорогу.

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Также керчане заранее позаботились о своей безопасности и спилили сухи деревья.

После урагана в Керчи 8 сентября в в городе было повалено более сотни деревьев, сломались металлические конструкции, рекламные щиты. Около 2 суток некоторые дома были обесточены.

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