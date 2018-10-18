Керчане скорбят о погибших в массовом убийстве (ВИДЕО)

В Керчи продолжается памятная акция в память о погибших в массовом убийстве в политехническом колледже.

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Уже ночью, возле колледжа собралось много керчан желающих почтить память погибших студентов и преподавателей колледжа. Они приносят цветы, игрушки и зажигают свечи. Некоторые попросту не могут сдерживать свои эмоции.

Многие неравнодушные люди, желающие помочь, уже побывали на станции переливания крови.

На данный момент официальное число погибших возросло до 21 человека. КерчьИНФО продолжает следить за развитием событий в городе.

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