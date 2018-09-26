Керчане смогут бесплатно проконсультироваться с юристом

Юристы Крыма проводят Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Любой житель Керчи сможет получить бесплатную юридическую консультацию.

В пятницу, 28 сентября 2018 года с 09:00 до 18:00 Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с Министерством юстиции Республики Крым, Прокуратурой Республики Крым, Министерством внутренних дел по Республике Крым, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым и Администрацией города Симферополя проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

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В рамках мероприятия запланированы бесплатные юридические консультации для физических и юридических лиц во многих населенных пунктах Крыма.

Консультации в городе Керчь будут проводиться опытными высококвалифицированными юристами по адресу: улица Советская,12. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым.

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