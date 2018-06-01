Керчане смогут бесплатно проконсультироваться у юриста

Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» совместно с Министерством юстиции Республики Крым, Прокуратурой Республики Крым, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

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Так, консультации опытных высококвалифицированных юристов состоятся 29 июня 2018 года с 09:00 до 18:00. В рамках мероприятия запланированы бесплатные юридические консультации для физических и юридических лиц.

В Керчи бесплатную юридическую помощь можно будет получить по адресу ул. Советская, 12.

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