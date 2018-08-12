Керчане смогут наблюдать за крупнейшим звездопадом в ночь с 12 на 13 августа

В ночь с 12 на 13 весь Крым сможет наблюдать за крупнейшим метеоритным потоком Персеиды. Об этом КрымИНФОРМу рассказал ученый секретарь Крымской астрофизической лаборатории Алексей БАКЛАНОВ.

Главным условием наблюдение будет являться отсутствие на небе облаков.

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«Максимум Персеид пройдет в ночь на 13 августа. В этом году будет видимость хорошая, потому что Луны не будет – практически новолуние. По продолжительности метеорный поток будет длиться несколько дней точно», – рассказал ученый.

Персеиды – это метеоритный поток, который ежегодно появляется в августе. В самый его пик, на небе можно будет увидеть сотни метеоров в час.

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