Керчане смогут побороться за новенький автомобиль

В следующем месяце состоится Всекрымский турнир по национальной борьбе куреш.

25 ноября в Симферополе состоится Всекрымский турнир по национальной борьбе куреш.

Главными призами за первое место в каждой категории станут автомобили: три «Лады Гранты» и один «Хендай Солярис». За вторые места чемпионов ожидает денежный приз в размере 100 000 рублей, за третье — 50 000 рублей. Абсолютный чемпион турнира получит пояс, звание сильнейшего борца полуострова и приз в 50 000 рублей.

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Возрождается красивая довоенная традиция, когда в Крыму борцы со всех уголков полуострова ежегодно соревновались за звание сильнейшего, прославляя свой родной населенный пункт. И очень радостно, что турнир, как и планировалось, для нашего полуострова стал ежегодным.

Сейчас спортсмены снова съезжаются со всех уголков полуострова, чтобы побороться за звание сильнейшего. В турнире смогут участвовать спортсмены, специализирующиеся в разных видах борьбы, поэтому по праву можно сказать, что куреш объединил всех крымчан.

Принять участие в отборочных турах смогут все желающие, единственное условие — наличие крымской прописки, полученной не менее, чем год назад.

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