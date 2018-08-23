Крымчане получат социальную поддержку на оплату коммунальных услуг

На 1 августа 2018 года чуть больше 193 тысяч крымчан получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом информационному агентству КИА сообщили в пресс-службе Минтруда Республики Крым.

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На обеспечение социальной поддержки в 2018 году в бюджете РК предусмотрено более 1 миллиарда рублей, а размер компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг устанавливается для каждой льготной категории.

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