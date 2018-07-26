Керчане смогут следить за движением троллейбусов онлайн

В Крыму запустили онлайн-«слежку» за троллейбусами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

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Жители и гости Крыма могут отслеживать движение городских троллейбусов в режиме онлайн.отслеживать передвижения общественного транспорта, а именно троллейбусы.

« Благодаря тому, что на троллейбусах и автобусах ГУП РК «Крымтроллейбус» установлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС вы сможете узнать месторасположение нужного вам транспортного средства онлайн, воспользовавшись мобильными приложениями Yandex. Транспорт или HUBB: Городской транспорт»- сообщает пресс-служба ведомства.

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