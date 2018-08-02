Керчане сняли на видео смерч возле жилого района

Читатели КерчьИНФО прислали в нашу рубрику «Сам себе репортер» видео смерча, разгуливающего по городской улице. На видеокадрах видно, как прямо на дороге зарождается вихрь, что было достаточно неожиданно для всех проезжающих рядом машин.

Читайте: Рубрика «Сам себе репортер»: меняем новости на деньги

Природное явление удалось запечатлеть нашим читателям на видеорегистратор автомобиля. Смерч образовался в районе Нижнего Солнечного на шоссе Героев Сталинграда возле железнодорожного переезда. Напомним, что совсем недавно мы публиковали видео смерча возле Крымского моста. Стоит отметить, что образование устойчивого вихря на суше в нашем регионе – достаточно необычное событие, которое вполне может иметь неприятные последствия, поэтому всегда необходимо знать номера экстренных служб.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.