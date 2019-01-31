Керчане сообщили в МЧС об опасном предмете

Сегодня в 8.30 утра в МЧС Керчи поступил звонок от керчан, что в районе улице Фурманова замечен подозрительный предмет. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Участок, на котором был обнаружен подозрительный предмет, был оцеплен силами Росгвардии и полиции, проезд по улице был перекрыт.

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Сотрудники МЧС в содействии с взрывотехниками провели обследование предмета, которым оказался обычный чемодан. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил сотрудник МЧС.

«Информация о наличии взрывоопасного предмета не подтвердилась. Мы обнаружили пустой чемодан, который не представляет угрозу для жизни и здоровья граждан», сообщает источник в МЧС.