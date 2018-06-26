Керчане соревнуются за спортивную площадку для города

Керченские спортсмены принимают участие в онлайн-конкурсе STREET BATTLE 2018. Главный приз соревнований — спортивная площадка.

За новые тренажеры и спортивное оборудование для Керчи борются 4 местных жителя: Максим ЛОГОВСКОЙ, Кирилл УСТИМЕНКО, Владислав ПЕРШИН, Данил ЦАУНЯ.

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«Мы являемся инициаторами и организаторами строительства большого количества специализированных площадок для занятий воркаутом, где в настоящее время ведутся бесплатные тренировки для всех желающих под руководством опытных спортсменов — координаторов движения стрит-воркаут. Также мы проводим ежегодные соревнования и турниры, Кубки по воркауту городского и республиканского уровня, показательные выступления и мастер-классы по образовательным учреждениям нашего региона, пропагандируем здоровый образ жизни, спорт и Street Workout среди молодежи», — описывают свою деятельность ребята.

Онлайн-конкурс проводится в 3 этапа. А для победы керчанам не хватает поддержки родного города.

Поддержать городских спортсменов-активистов можно по ссылке. Не оставайтесь в стороне! Сделаем Керчь спортивнее!

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