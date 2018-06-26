Керчане спасаются от жары

Сегодня в Керчи по-особенному жарко: температура в городе поднялась до 28 градусов по Цельсию.

В связи с такой погодой детей и взрослых, керчан и приезжих тянет поближе к воде. Здесь, у водоемов, каждый находит себе развлечение по вкусу: кто-то рыбачит, кто-то купается в море (а некоторые и в фонтанах).

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Если Вы сегодня на работе – не отчаивайтесь! Ведь на пляж можно пойти и вечером: по прогнозам температура воздуха будет составлять 26 градусов, а температура воды в Керченском проливе — 23.7.

Жаркий летний день в Керчи фото

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