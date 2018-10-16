Керчане спасли собаку с открытым переломом лапы

В начале октября в Керчи была обнаружена собака, которую сбила машина.

4 октября на одной из улиц Керчи была обнаружена собака, которую сбила машина. У животного наблюдался открытый перелом лапы, из раны торчали кости.

Только через 10 дней неравнодушным горожанам удалось поймать собаку и доставить к ветеринару.

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«Наконец удалось поймать собаку с открытым переломом. Собака перемещалась по улицам Урицкого, Гагарина, Кирова и другим. Как только к ней приближались, она довольно быстро убегала на трех лапах. Потом вообще пропала на несколько дней и пряталась на территории порта».

Собаку прооперировали. Операция прошла успешно. Волонтеры на нее потратили 3 300 рублей.

Пса назвали Бароном. Он ведет себя спокойно, дает себя гладить.

Информация о данной ситуации размещена на странице автономной некоммерческой организации «Ёшкин кот» в социальной сети. Представители организации выражают огромную благодарность всем, кто участвовал в спасении животного и готовы принять денежные средства на его содержание.

Фото: АНО социальных услуг «Ёшкин кот» г. Керчь

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