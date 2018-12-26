Керчане теперь смогут вызвать любую экстренную службу по единому номеру

В МЧС Республики Крым состоялось итоговое заседание комиссии по проведению государственных испытаний Системы-112. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей ШАХОВ напомнил, что с 17 по 25 декабря в Крыму работала межведомственная приемочная комиссия, а приемочные испытания находились на личном контроле главы Республики Крым Сергея АКСЁНОВА.

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«Комиссия признала результаты государственных приемочных испытаний успешными и рекомендовала Систему-112 Республики Крым к вводу в постоянную промышленную эксплуатацию, о чем составлен акт государственных приемочных испытаний Системы-112 Республики Крым» — подчеркнул Сергей ШАХОВ.

Журналистам КерчьИНФО сообщили, что на данный момент по номеру «112» закреплена служба пожарной охраны Керчи, однако в ближайшем будущем по нему можно будет вызвать любую экстренную службу.