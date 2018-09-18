Керчане участвовали в чемпионате Крыма по плаванию (ФОТО)

На выходных состоялся чемпионат Крыма по плаванию в категории «Мастерс».

15-16 сентября в городе Евпатория на территории Национального центра «Эволюция» прошел II открытый чемпионат Крыма по плаванию в категории «Мастрерс».

В Чемпионате принимали участие около 100 человек. Атлеты прибыли из Севастополя, Симферополя, Ялты, Керчи, Железногорска, Воронежа, Волгограда, Липецка, Белгорода, Твери, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ярославля, Анапы, Геленжика, Славянска-на-Кубани, Новороссийска, Таганрога, Краснодара, Донецка, Турина (Италия).

Читайте: Керчане показали отличные результаты в турнире «Кубок Воспоро» (ФОТО)

Наш город представили спортсмены различных возрастных категорий и показали прекрасные результаты:

Александр ОСТАПЕНКО (55-59):

2 место — на 200 комплекс с результатом 3.28,58;

2 место — 50 баттерфляй 0.36,24;

Александр ГОРБАТКОВ (50-54) — работник Минтранса, начальник смены:

2 место — 50 вольным стилем 0.31,51;

2 место — 200 брасс 3.41.07;

3 место — 50 баттерфляй 0.34,98;

Валентина ГОРБАТКОВА (45-49) — медработник:

2 место — 50 вольным стилем 0.57,26;

Алёна ДАВИДОВИЧ (45-49) — медработник:

1 место — 100 брасс 2.04,36;

Нина БУЛГАКОВА (35-39) — тренер по плаванию бассейна «Дельфин»:

1 место — 50 на спине 0.39.10;

2 место — 50 брасс 0.40,11.

Также в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем команда города Керчь завоевала 3 место.

Нина БУЛГАКОВА в составе команды Кубань-Мастерс завоевала 1 место и установили рекорд клуба в комбинированной смешанной эстафете 4х50 м.

Керчане участвовали в чемпионате Крыма по плаванию

Текст и фото: Сергей Биховец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.