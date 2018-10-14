Керчане вновь жалуются на агрессивных бродячих собак

Агрессивные бродячие собаки снова терроризируют керчан. Об этом КерчьИНФО рассказали постоянные читатели.

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Свидетели происшествия рассказали, что происшествие случилось возле на спортивной площадке возле школы №24. Стая агрессивных собак окружила пожилую женщину и постепенно подбирались к ней. Защитить женщину удалось неравнодушным людям, которые проходили в тот момент рядом с площадкой.

Аналогичный случай произошёл и в другой день, когда собаки набросились на проходящего в том же месте мужчину. Он смог самостоятельно отбиться от них, но это стоило ему разорванных штанов и покусанной ноги.

Люди переживают, что собаки угрожают безопасности школьников, которые ходят там ежедневно.

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