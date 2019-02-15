Керчане возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане (ФОТО)

Сегодня в Керчи прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана.

К вечному огню памятного знака воинам-интернационалистам, погибших в Афганистане, пришли возложить цветы сотни керчан, среди которых присутствовали представители местной власти, депутаты, ветераны, воины-афганцы, представители муниципальных учреждений и предприятий города, общественные и политические организации, учащиеся учебных заведений, родственники погибших воинов.

Своё слово на мероприятии сказали глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ, глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН, председатель правления Всероссийского союза ветеранов Афганистана Керчи, ветеран боевых действий, старшина запаса Аршалуйс ЧАХОЯН, а также секретарь Феодосийской епархии, священник Иоанн КОПЫЛОВ. Они почтили память погибших и пожелали долгой жизни и здоровья живым.

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Гости мероприятия низко склонили головы перед двенадцатью погибшими керчанами, исполнившими свой служебный долг за пределами Отечества, почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Керчане возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане