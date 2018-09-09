Керчане встретились с известным поэтом

В Керчи прошла встреча с заслуженным деятелем культуры РФ, членом всемирной ассоциации писателей, поэтом, публицистом, сатириком — Николаем ШАМСУТДИНОВЫМ.

6 сентября, в библиотеке им. Белинского, керчане радушно встретили известного поэта Николая ШАМСУТДИНОВА. Зрители послушали авторские стихи, пародии, узнали о становлении поэта на творческий путь.

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Николай ШАМСУТДИНОВ родом из Тюмени. Получил множество литературных премий, написал более 40 книг. В этом году автора наградили золотой медалью на Евразийском литературном фестивале «ЛиФФт».

Фото: Людмила Бахарева

Николай Шамсутдинов в Керчи

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