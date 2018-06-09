Керчане задали вопросы режиссеру документального фильма про Путина

Сегодня в Керчи проходит показ документального фильма «Путин». Перед началом кино на вопросы собравшихся зрителей ответил режиссер картины.
Зал кинотеатра «Украина» давно не был наполнен таким количеством людей: керчане и гости города пришли на киностраницу фестиваля «Боспорские агоны». В этом году показывают документальный фильм «Путин» режиссера Андрея КОНДРАШОВА.
Читайте: Торжественная церемония открытия фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи
Перед началом картины российский журналист и телеведущий ответил на вопросы присутствующих в зале керчан и гостей города. Обсудили внешнюю политику (в частности — отношения с США, Великобританией и Украиной), религию и кино. Также поговорили о личной жизни и физической форме Путина.
На мероприятии присутствовали и почетные гости, среди которых — директор ВКИКМЗ Татьяна УМРИХИНА. Она, в свою очередь, поблагодарила Андрея КОНДРАШОВА за визит, а также преподнесла режиссеру памятные подарки от города.
Также известный журналист дал автографы желающим.
После беседы начался непосредственный показ фильма. Кинокартина расскажет собравшимся биографию президента: с самого детства до нынешних времен.