Керчане заняли призовые места в соревнованиях по танцевальному спорту

Солисты образцового ансамбля бального танца «Ритм» вновь вернулись с наградами.

Двухдневный марафон по танцевальному спорту «Надежды России» с участием 747 пар из 12 регионов России прошел 29-30 сентября в Анапе.

Участники соревнований из Керчи награждены памятными дипломами и медалями. Каждый победитель и финалист стал обладателем кубка марафона.

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Андрей МАРИНКИН и Вероника КАЛАШНИКОВА — юниоры 2Д — 1 место, юниоры 2С — 2 место, rs юниоры 2 + 1С — 2 место. Иван РЯБЧИНСКИЙ и Ирина КУРАКИНА — юниоры 1Е — два вторых места в двух программах. Никита ГЛАДКОВ и Вероника ШЕВЧЕНКО — юниоры 1Д — 3 место европейская программа и 4 место в латиноамериканской программе.

Глеб АБРАМОВ и Валерия ФОМЕНКО — дети 2Е — 4 место в европейской программе и 5 место в латиноамериканской программе. Иван ПРОКОПЕНКО Элина БАБЕЦКАЯ — юниоры 1Е — 5 место в европейской программе.

Поздравляем ребят и желаем не останавливаться на достигнутом, ведь танцевальный сезон только начался.

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