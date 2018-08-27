Керчане жалуются на бардак на территории школы №2

В преддверии Дня знаний представители администрации города Керчь ринулись проверять образовательные учреждения. Депутаты осмотрели множество школ, однако некоторые из них всё же упустили из виду.

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В одной из социальных сетей жительница Керчи сетует на бардак на территории школы №2 имени Желябова:

«Вчера прошлась возле школы имени Желябова. Такого бардака я ещё не видела! На территории школы валяются деревья, бурьян выше человеческого роста. Такое ощущение, что это заброшенное здание. За забором школы неимоверная грязь и вонь. Сейчас туда и школьников нельзя отпускать на субботник: только «Камаз», лопаты и специально обученные люди могут это убрать. Мне очень жалко, что в округе работают люди , которые не умеют руководить и управлять, имея многие возможности! А через неделю 1 сентября!»

Пресс-служба администрации города прокомментировала данную ситуацию тем, что глава пока не имел возможности посетить школу №2. Но, возможно, на неделе это сделает.

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