Керчане жалуются на недобросовестного председателя ТСН

Если не устранить неполадки — быть беде. Что делать?

В редакцию сайта КерчьИНФО обратились жители с просьбой расказать свою проблему и помочь найти пути ее решения.

«Уважаемая редакция, просим Вас рассказать о нашей проблеме и опубликовать фото с нарушениями, которые в течении нескольких лет, а точнее с января 2016 года не устраняются. На протяжении всего этого периода мы неоднократно обращались к председателю правления ТСН «Гайдара 9» с просьбой в устранении нарушений, которые в любой момент могут привести к большой беде», — пишут керчане.

В письме приведены несколько примеров и приложены фотофакты. В доме, при протекании кровли, возможно замыкание электропроводки с возникновением аварийного режима работы и последующем возгоранием в квартире у собственников жилья, так как предохранители отсутствуют, а приборы в виде УЗО у собственников квартир, отсутствуют, а автоматы в групповых щитах не всегда срабатывают.

Еще в групповых электрощитах находится различный горючий мусор, что при замыкании в электрощите способствует развитию пожара и распространению огня.

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Во вводном электрощите вместо положенных стандартных предохранителей, которые должны обеспечивать отключение от электросети потребителей в случае возникновения аварийного режима работы, применяются куски проводов.

Наряду с применением самодельных «жучков», вместо предохранителей при разводке по дому, на вводном устройстве так же установлен «жучек»

Под лестничной клеткой устроены подсобные помещения, с хранением вещей, всякого хлам и других горючих материалов, а также ограничен доступ к электрическому щиту.

«Все наши требования и просьбы по устранению этого безобразия председателем игнорируются.Через редакцию сайта мы обращаемся к Городским властям и службам, которые могут повлиять на ситуацию и заставить председателя ТСН обратить внимание на жизненно важную проблему, привести в соответствующий порядок электрику дома, так как все вышеперечисленные нарушения ежедневно создают угрозу жизни и здоровью жителей дома», — пишут керчане.

Редакция КерчьИНФО поинтересовалась у начальника ЖКХ Вячеслава КАРПОВА о том, как можно керчанам решить их давнюю проблему. Вячеслав Олегович отметил, что в данном случае жители должны обратиться в Управление Жилищно-коммунального хозяйства с заявлением.

«Необходимо прийти в УЖКХ и наши специалисты помогут во всем разобраться, детально изучив вопрос».

Керчане жалуются на ТСН

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