Керчане жалуются на образовавшуюся гору мусора в центре города

Жители Керчи вновь жалуются гору мусора, которая образовалась во дворах в центре города. Об этом в редакцию КерчьИНФО написали неравнодушные жители города.

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В том месте убрали контейнеры, которые предназначены для складирования в них мусора, но люди продолжают скидывать свои бытовые отходы именно в то место. Всё это находится во дворах на улице Советской 26.

В социальных сетях керчане также выразили свое недовольство, объяснив, что ближайшая альтернатива для выброса мусора находится в пяти минутах ходьбы от места, куда люди по привычки выбрасывают отходы.

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