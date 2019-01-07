Керчане жалуются на плохую работу коммунальных служб

Сегодня в Керчи выпало огромное количество снега, но убирать его с дорог и тротуаров города пока некому.

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В редакцию КерчьИНФО пожаловались керчане, которым трудно, а иногда и невозможно выехать с района Аршинцево, так как там всё замело снегом. Керчане сообщили, что многие попросту отказались от поездок на машине из-за скользких дорог.

В центре города ситуация чуть легче, так как на главной площади города работает трактор, который убирает снег.