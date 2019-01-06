Керчане жалуются на плохую работу общественного транспорта

В последнее время проблема общественного транспорта в нашем городе стала довольно болезненной. Вот и на этот раз наша постоянная читательница рассказала нам о том, что вчера в городе плохо ходил общественный транспорт.

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Она поведала, что на остановках собирались большие толпы людей, среди которых было и много пенсионеров, а апогеем всего стало то, когда водитель захлопнул прямо перед керчанкой двери.

«Сегодня днем очень плохо ходил городской транспорт. На остановках скапливалось по 30 и более человек разного возраста. Водители маршруток как обычно не в восторге от пенсионеров. Перед моим фейсом 41-ый захлопнул двери, но это уже не удивляет», — рассказала нам наша читательница.

Это не первые случаи, когда в городе наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Многие люди сталкиваются с хамством от водителей, а некоторые маршрутки и вовсе после окончание летнего периода начинают реже ходить в вечерний период.