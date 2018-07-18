Керчане жалуются на состояние внутренних дорог детской больницы

В редакцию сайта КерчьИНФО обратился местный житель, возмущенный состоянием внутренней дороги детской больницы Керчи.

«Ехали на скорой. Пока добрались до инфекционного отделения нас бросало по всему салону скорой. Ямы глубиной более 10 см, асфальтового покрытия практически нет», — написал керчанин.

Горожанин просит ответственные службы обратить внимание на данный вопрос.

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«Это же дети, которым плохо, а их ещё и так телепает в салоне скорой помощи на подъезде к зданию», — добавляет он.

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