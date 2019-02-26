Керчанин избил до смерти двух женщин

Керченским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Керчи.

Установлено, что в октябре 2017 года обвиняемый находился в квартире с двумя женщинами, распивая спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

В ходе распития алкоголя внезапно возник конфликт, после чего керчанин нанес множественные удары кулаками и ногами по голове и телу женщин. Потерпевших доставили в городскую больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных трав обе женщины скончались.

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Принимая во внимание характер совершенного деяния и личность подсудимого, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.