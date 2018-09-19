Экс-руководитель ФК «Океан» Керчь получил благодарность от министра спорта России

Министр спорта Павел КОЛОБКОВ объявил благодарность керчанину за вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в России.

Благодарность получил Евгений АДАМЕНКО, который на протяжении трех лет был генеральным директором футбольного клуба «Океан». За это время футбол в Керчи и Крыму встал на новый уровень и продолжает развиваться.

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«Евгений Николаевич вывел футбол в Керчи на профессиональный уровень – один из инициаторов создания футбольного клуба «Океан». Активная работа сразу дала соответствующие результаты — в 2015 году ФК «Океан» завоевал Кубок Крыма. Таких успехов керчане добивались в последний раз в 1993 году», — сообщил журналистам сайта КерчьИНФО Президент керченского футбольного клуба Олег КРИШТАЛЬ.

Активный старт профессионального футбола в Керчи стал залогом того, что спорт №1 в городе стал популярным. Появление в Керчи ФК «Океан» стало толчком и для развития детского футбола.

Сейчас Евгений АДАМЕНКО является заместителем главы керченской Администрации и курирует сферу жилищно-коммунального хозяйства.

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