Керчанин пострадал от фальсификации документов ветеринаром

Прокуратурой города Керчи и местным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю после проверки был выявлен факт фальсификации административных материалов работником ветнадзора. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры Республики Крым.

«Выявлен факт фальсификации государственным ветеринарным инспектором протокола об административном правонарушении в отношении местного жителя», — говорится в сообщении.

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Материалы по делу уже отправлены в следственный орган для организации уголовного преследования, а по результатам их рассмотрения будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления (ч. 1 ст. 292 УК РФ (внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений)).

Ход расследования и установления других случаев преступлений находится на контроле прокуратуры города.

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