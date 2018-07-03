Керчанин предотвратил кражу и поймал злоумышленника

В Керчи с поличным поймали вора. Инцидент произошел в доме по улице Ворошилова.

В редакцию сайта КерчьИНФО прислали письмо, в котором подробно рассказано о случае:

«Вчера в нашем доме по ул. Ворошилова производилась установка домофона фирмой «Метаком». Мастер Александр проводил разводку трубок в подъезде, когда увидел пьяного мужчину, выносящего из подъезда детские коляску и велосипед. Для выяснения наличия прав собственности на данные вещи пьяный гражданин был задержан. Были вызваны соседи, чьи коляски были похищены из тамбура, сотрудники полиции. Данный гражданин был задержан сотрудниками полиции».

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К письму прикрепили фото злоумышленника. Жители дома по ул. Ворошилова выражают ОГРОМНУЮ благодарность мастеру-установщику «Метаком» Александру за задержание подозреваемого, очень приятно, что есть такие люди, которые не остаются безучастными в любых ситуациях.

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