Керчанин предъявил сотрудникам ГИБДД фальшивые водительские права

Керчанин предъявил сотрудникам ГИБДД фальшивые водительские права

По требованию прокурора возбуждено уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения.

Прокуратура города Керчи провела проверку законности принятия уголовно-процессуальных решений органами полиции. Установлен факт незаконного вынесения местным отделом полиции постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту использования поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Крым.

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Так, автолюбитель предъявил работникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение, которое приобрел в обход установленного порядка.

По результатам изучения материалов проверки прокуратурой города постановление органа дознания признано незаконным и отменено.

После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за использования заведомо подложного документа. Прокуратура контролирует ход расследования.

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