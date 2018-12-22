Керчанин предъявил сотрудникам ГИБДД фальшивые водительские права

По требованию прокурора возбуждено уголовное дело об использовании поддельного водительского удостоверения.

Прокуратура города Керчи провела проверку законности принятия уголовно-процессуальных решений органами полиции. Установлен факт незаконного вынесения местным отделом полиции постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту использования поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Крым.

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Так, автолюбитель предъявил работникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение, которое приобрел в обход установленного порядка.

По результатам изучения материалов проверки прокуратурой города постановление органа дознания признано незаконным и отменено.

После вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за использования заведомо подложного документа. Прокуратура контролирует ход расследования.