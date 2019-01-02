Керчанин принял участие в чемпионате мира по шахматам

В конце 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира-2018 по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета турнира.
Соревнования проходили с 26 по 30 декабря в Санкт-Петербурге.
С 29 по 30 декабря был проведён блиц-раунд. Участники играли партии с контролем времени 3 минуты до конца встречи + 2 секунды на каждый ход каждому спортсмену. В мужском зачёте прошли 15 туров.
Победителем стал действующий чемпион планеты в классической версии шахмат Магнус КАРЛСЕН из Норвегии.
Читайте: В пятницу в Керчи прогнозируют метель и гололедицу
Уроженец Керчи, проходивший становление в столице Крыма гроссмейстер Адам ТУХАЕВ с 9,5 очками показал 136-й результат.
Общий призовой фонд соревнований составил 1 150 000 долларов.