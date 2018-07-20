Керчанин привез медали и кубок с соревнований по теннису

Воспитанник спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» Артур САРАНДИ провел все начало июля на спортивных соревнованиях по теннису, представляя наш город. Итогом таких активных «каникул» стали призовые места и награды.

Медаль за третье место в категории 9-10 лет юный спортсмен получил на Кубке академии «Виккорт-Крым», который проходил в Евпатории 2-8 июля. А второе место с кубком и еще одной медалью завоевал на Первенстве Республики Крым в Симферополе (9–15 июля).

Читайте: В Керчи прошло Первенство Крыма по теннису

Тренер мальчика Игорь ТРИПОЛЮКОВ рассказал, что Артур также участвовал в соревнованиях в категории до 13 лет. Хоть старшие ребята показывают более сильную игру, керчане всегда нацелены на развитие и достойный результат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.